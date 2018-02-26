Суд отложил заседание по жалобам на приговор экс-губернатору Юрченко до 1 марта

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Судебная коллегия Новосибирского областного суда в понедельник при рассмотрении апелляции на приговор бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко заслушала выступления в прениях его защиты. Заседание было отложено до 1 марта в связи с необходимостью подготовки выступления гособвинения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство обвинения. Предоставить стороне обвинения время на подготовку к прениям. Отложить заседание до 14 часов 1 марта", - сказала председательствующая судья Галина Пудовкина.

В октябре 2017 года суд первой инстанции признал Юрченко виновным в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска и приговорил его к трем годам заключения условно. В Новосибирский областной суд были поданы три апелляционные жалобы - по одной от каждого из защитников Юрченко. Прокуратура решение суда первой инстанции не обжаловала. Рассмотрение жалоб началось 21 февраля, был объявлен перерыв до 26 февраля.

В сегодняшнем заседании по просьбе защиты суд изучил журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции Фонда госимущества Новосибирской области за 2009-2011 годы. Адвокат Александр Балян указал, что одна из записей в них, возможно, была внесена "задним числом": она выполнена другой ручкой и нарушает нумерацию. Речь идет о факсе директора ОАО "Газтранском" (собственник участка) Павла Шарапова с просьбой приостановить аукцион о продаже участка земли в центре Новосибирска. По версии защиты, этот документ был направлен в Фонд госимущества раньше, чем Юрченко, как утверждает следствие, дал распоряжение отменить аукцион.

Сам Юрченко, выступая в прениях, заявил, что считал объявленный без указания технических условий аукцион на продажу участка незаконным и действительно выступал за его отмену, но давать соответствующие распоряжения не имел полномочий. "Я был категорически против того, чтобы по прошествии 6 лет по реализации инвестпроекта при затраченных 60 млн рублей были разорваны отношения с инвестором и сказано: мы будем продавать этот объект на аукционе. Это подорвало бы и доверие к органам государственной власти, и инвестиционный климат в регионе. Это не допустимо как с деловой, так и с государственной точки зрения", - сказал он.

Юрченко также напомнил, что в регионе действовало постановление правительства о том, что участок не может быть выставлен на аукцион без указания технических условий (возможности подведения электро-, водоснабжения и прочее). Их отсутствие, по его словам, могло привести к преступной схеме, когда победитель аукциона имел бы возможность перепродать землю, а затем вернуть деньги, оспорив в суде законность аукциона. "Все материалы, которые находятся в деле, которые исследовались в суде или были отклонены - они все показывают, что там нет преступления, нет события преступления, причем, не только с моей стороны, а вообще со стороны любого человека, задействованного в этом злополучном, как я сейчас могу сказать, инвестиционном проекте. И проект этот сегодня не реализуется, потому что как можно строить, если там все арестовано прокурором совместно со следователем", - заключил Юрченко.

Дело Юрченко

Центральный райсуд Новосибирска 20 октября 2017 года признал Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам условного лишения свободы. Гособвинение просило для Юрченко четыре года реального лишения свободы.

Суд постановил, что в 2010 году Юрченко, будучи первым замгубернатора, дал письменное указание об отмене аукциона по продаже земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко дал указания продать участок фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40 млн рублей.

Обвинение вменяло Юрченко ущерб в размере 14 млн рублей недополученной прибыли компании, но суд отказался от этой части обвинения. В приговоре значится ущерб в размере 135 тыс. рублей - деньги, затраченные на проведение отмененного аукциона. Компания может взыскать их, подав гражданский иск.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года, оно содержит более 100 томов. За 1,5 года было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Юрченко с самого начала вину не признавал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактике" принимало руководство области без его участия.

Юрченко был отправлен в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия президента.