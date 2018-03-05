Новый медцентр в Братске позволит пациентам сэкономить 150 млн в год на поездках в Иркутск

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр в понедельник открыл свой в филиал в Братске. По подсчетам властей, его ввод позволит жителям северных территорий сэкономить порядка 150 млн рублей в год, избавив их от необходимости ездить для обследований в Иркутск, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Благодаря открытию филиала около 700 тысяч жителей Братска, Усть-Илимска, Железногорска, Тулуна, Усть-Кута, а также Братского, Усть-Илимского, Нижне-Илимского и Чунского районов смогут получать современные медицинские услуги, не выезжая в областной центр. Ранее, по нашим подсчетам, за год жители этих территорий тратили около 150 млн рублей собственных средств на поездку в Иркутск для обследования в диагностическом центре по полисам обязательного медицинского страхования", - приводят в пресс-службе слова губернатора Сергея Левченко.

Как рассказал ТАСС министр здравоохранения региона Олег Ерошенко, диагностический центр оснащен инновационным медицинским оборудованием. На базе диагностического центра созданы автоматизированная клинико-диагностическая лаборатория мощностью до 3 млн тестов в год, отдел лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики, отдел эндоскопии, консультативный отдел.

"Все оборудование - производства 2017 года, то есть речь идет о самых современных образцах высокотехнологичной медицинской техники. Образцы такого оборудования имеются далеко не во всех региональных и федеральных центрах", - отметил министр.

Общая стоимость объекта вместе с медоборудованием составила около 700 млн рублей, из которых 343 млн рублей выделила Корпорация развития Иркутской области сроком на пять лет.

По данным пресс-службы, до 70% исследований в филиале диагностического центра будут предоставляться за счет средств обязательного медицинского страхования. Вся информация, полученная во время исследований в Братске, практически в режиме реального времени будет поступать в базу данных Иркутского диагностического центра, что позволит интерпретировать часть исследований иркутским специалистам. "Врачи филиала Иркутского диагностического центра будут тесно взаимодействовать с иркутскими коллегами", - сказали в пресс-службе.