РГО объявило конкурс на участие в раскопках древнего кургана скифов в Туве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) объявило конкурс на участие в экспедиции по изучению кургана Туннуг - одного из самых ранних захоронений эпохи скифов в Туве. Об этом сообщается на сайте молодежного клуба РГО. Курган расположен в Уюкской котловине в пойме реки Уюк.

"Русское географическое общество объявляет о старте конкурса на участие в международной комплексной археолого-географической экспедиции по изучению кургана Туннуг... По предварительным данным, захоронение относится к тому же времени, что и курган Аржаан-1, который является самым крупным и самым ранним скифским памятником - примерно IX век до н. э", - говорится в сообщении.

Экспедиция пройдет в три смены с 1 июня по 31 августа 2018 года, заявки можно подавать до 15 апреля. В конкурсе волонтеров могут участвовать люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Скифская культура в Сибири датируется первым тысячелетием до нашей эры. Считается, что она зародилась на территории Алтая и Тувы, откуда скифы начали продвижение на запад, достигнув в VIII веке до н. э. Северного Причерноморья.

В расположенной на севере Тувы "Долине царей" названной так из-за большого количества курганов, были сделаны уникальные археологические находки. В Кургане Аржаан-2 ученые нашли около 20 кг золотых изделий.

Ранее сообщалось, что в 2018 году ученые России и Швейцарии планируют экспедицию к большому кургану раннескифского времени в Туве. Зарубежные специалисты предполагают, что там могла сохраниться органика из-за заболоченной местности и вечной мерзлоты.