Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РГО объявило конкурс на участие в раскопках древнего кургана скифов в Туве

Сибирь
12 марта, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Курган Туннуг считается одним из самых ранних захоронений эпохи скифов в республике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) объявило конкурс на участие в экспедиции по изучению кургана Туннуг - одного из самых ранних захоронений эпохи скифов в Туве. Об этом сообщается на сайте молодежного клуба РГО. Курган расположен в Уюкской котловине в пойме реки Уюк.

"Русское географическое общество объявляет о старте конкурса на участие в международной комплексной археолого-географической экспедиции по изучению кургана Туннуг... По предварительным данным, захоронение относится к тому же времени, что и курган Аржаан-1, который является самым крупным и самым ранним скифским памятником - примерно IX век до н. э", - говорится в сообщении.

Экспедиция пройдет в три смены с 1 июня по 31 августа 2018 года, заявки можно подавать до 15 апреля. В конкурсе волонтеров могут участвовать люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Скифская культура в Сибири датируется первым тысячелетием до нашей эры. Считается, что она зародилась на территории Алтая и Тувы, откуда скифы начали продвижение на запад, достигнув в VIII веке до н. э. Северного Причерноморья.

В расположенной на севере Тувы "Долине царей" названной так из-за большого количества курганов, были сделаны уникальные археологические находки. В Кургане Аржаан-2 ученые нашли около 20 кг золотых изделий.

Ранее сообщалось, что в 2018 году ученые России и Швейцарии планируют экспедицию к большому кургану раннескифского времени в Туве. Зарубежные специалисты предполагают, что там могла сохраниться органика из-за заболоченной местности и вечной мерзлоты.

Смотрите также

Ученый: скифская династия из Тувы 600 лет правила на юге Сибири

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тыва
Страны
Россия Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тереза Мэй проведет заседание Нацкомитета безопасности по делу Скрипаля
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
4
Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
7
Минфин: предложения о замене налога на движимое имущество будут готовы в ближайшие месяцы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама