Более 500 млн руб. направят на строительство жилья и дорог в селах Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Более 500 млн рублей из федерального, регионального и местных бюджетов направят в 2018 году на развитие сельских территорий в Новосибирской области. На эти деньги, в частности, планируется построить около 3,5 тыс. кв. метров жилья и почти 7 км дорог, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"На реализацию программы "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2020 годы" в 2018 году будет направлено 504,5 млн рублей. Средства будут направлены на улучшение жилищных условий жителей сельской местности, развитие газификации и водоснабжения, а также строительство автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, из федерального бюджета направят 216,5 млн руб., из областного - 279,4 млн руб., из местных бюджетов - 8,6 млн рублей. Планируется строительство 3,5 тыс. кв. метров жилья, 33,9 км газопроводов, 11 км водопроводов и 6,9 км дорог.

Госпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2020 годы" предполагает создание комфортных условий для жизни в сельской местности, что должно стимулировать инвестиционную активность в агропромышленном комплексе. С 2015 по 2017 годы на реализацию мероприятий программы направлено 1,4 млрд рублей. Это позволило построить и приобрести 29,3 тыс. кв. метров жилья для 343 семей, проживающих в сельской местности.