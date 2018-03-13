Омский суд подтвердил законность увольнения сотрудника УМВД, пойманного на браконьерстве

ОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Омский областной суд подтвердил законность увольнения экс-замначальника следственного управления регионального УМВД Владимира Яркова за незаконный вылов стерляди, внесенной в Красную книгу России, рассказал ТАСС старший помощник прокурора области Дмитрий Павленко. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов региональным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в июле 2017 года Ярков, будучи заместителем начальника следственного управления, незаконно выловил в реке Иртыш 154 стерляди при помощи сплавной сети из лески, которая запрещена к использованию. Тем самым он причинил ущерб государству на 64,5 тыс. рублей.

"Бывший заместитель начальника следственного управления УМВД России по Омской области через суд требовал признать приказы о его отстранении и увольнении в связи с совершением проступка, порочащего честь мундира, незаконными. Суд посчитал, что данный проступок был совершен, и отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Судебный акт вступил в законную силу", - рассказал Павленко.

По словам представителя прокуратуры, бывший полицейский требовал восстановить его на работе, утверждая, что его вина в совершении преступления не доказана. Он также считает, что при его задержании были допущены многочисленные нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса РФ и закона о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова сообщила ТАСС, что расследование уголовного дела практически завершено, в ближайшее время экс-сотруднику УМВД предъявят обвинение, а дело передадут в суд.

Стерлядь - рыба семейства осетровых, входит в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Восполнение популяции затрудняется тем, что репродуктивный возраст у стерляди наступает в 7-8 лет. По оценке специалистов, только 30% выпущенных мальков достигают этого возраста.