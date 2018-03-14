Депутата Горсовета Красноярска будут судить за репост коллажа с нацистской символикой

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска 20 марта рассмотрит дело в отношении депутата городского совета Владимира Владимирова, разместившего на своей странице в социальной сети картинку, на которой в том числе была изображена свастика. Об этом сообщается в определении суда, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Дело возбуждено по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". Для физических лиц санкция по данной статье предусматривает штраф до 2 тыс. рублей или арест до 15 суток.

"Принять к производству и назначить слушание дела об административном правонарушении... на 20 марта 2018 года", - сообщается в материалах суда.

Владимиров рассказал ТАСС, что в конце 2017 года репостнул коллаж, сделанный на основе кадра из фильма "Семнадцать мгновений весны". На нем герой фильма - советский разведчик Штирлиц - пытается ударить бутылкой по голове оберштурмбанфюрера СС Холтоффа, на руке у эсэсовца - повязка со свастикой. При этом вместо лица персонажа фильма, которого собирается ударить Штирлиц, на коллаже вставлено лицо школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко. Мальчик стал известен своим выступлением в Бундестаге в ноябре 2017 года, которое получило в России широкий общественный резонанс.

"Сделал репост картинки с телефона, не увидел свастику. Через 30-40 минут, уже будучи дома, ее увидел и удалил коллаж. Заявление написал какой-то мой однофамилец", - рассказал Владимиров.

Он предположил, что дело могли инициировать его "политические соперники", так как осужденный по административной статье гражданин в течение одного года не имеет права участвовать в выборах в качестве кандидата. Осенью 2018 года в Красноярске должны состояться выборы депутатов городского Совета нового созыва. Владимиров был избран в Горсовет в сентябре 2013 года по спискам партии "Патриоты России".

Выступление Десятниченко в Бундестаге

Немецкие и российские школьники участвовали 19 ноября совместно с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в траурном заседании в Бундестаге, посвященном погибшим советским и немецким военнослужащим в годы Второй мировой войны. Это ежегодное мероприятие, которое проходит в парламенте Германии, в 2017 году оно было организованно гуманитарной организацией "Немецкий народный союз по уходу за воинскими захоронениями", который пригласил школьников из России и Германии участвовать в памятном мероприятии. Оно совпало с 25-й годовщиной заключения германо-российского соглашения об уходе за могилами военнослужащих.

Ямальский школьник Десятниченко во время своего выступления рассказал об истории жизни немецкого солдата, участвовавшего в Сталинградской битве. Школьник утверждал, что мужчина выжил в боях, но попал в плен, где "умер от тяжелых условий 17 марта 1943 года". Во время выступления подросток сделал предположение, что уроженца Германии похоронили в числе 2 тыс. солдат вблизи Копейска Челябинской области, куда школьник съездил на братскую могилу. Он рассказал, что он "увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны".