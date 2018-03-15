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Пожар на Ачинском глиноземном комбинате не отразился на работе предприятия

Сибирь
15 марта, 9:34 дата обновления: 15 марта, 10:13 UTC+3 КРАСНОЯРСК

В результате инцидента пострадавших нет

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КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Пожар на Ачинском глиноземном комбинате, который произошел в ночь на четверг, не повлиял на работу предприятия. Об этом сообщила пресс-служба комбината.

"Ночью на Ремонто-механической базе в Ачинске произошло возгорание, в результате чего была повреждена мягкая кровля здания. Возгорание устранено сотрудниками пожарных служб, пострадавших нет. Причины уточняются. Технологические процессы предприятия не нарушены", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, поджар произошел в 03:40 местного времени (23:40 мск среды). Площадь возгорания составила 140 кв. метров. На тушение пожара от МЧС привлекались 21 человек, 8 единиц техники. Возгорание было ликвидировано через 35 минут.

Ачинский глиноземный комбинат принадлежит компании "Русал", это крупнейший производитель глинозема в России. Производственная мощность комбината - 1.069 млн тонн глинозема в год.

Ремонтно-механическая база находится на территории комбината, но является подразделением ачинского филиала "Русской инжиниринговой компании", основным подрядчиком АГК. В состав базы входят литейный и механический цех, участок по производству кислорода и производственно-технический отдел. Она была создана для производства литья и деталей для комбината и предприятий цветной металлургии. 

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