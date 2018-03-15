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В Омске приговоренный к двум годам тюрьмы за неуплату налогов бизнесмен сбежал из суда

Сибирь
15 марта, 10:58 UTC+3 ОМСК ОМСК 15, марта. /ТАСС

Руководитель компании "СтройМонтажСервис" Спартак Васильев объявлен в розыск

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ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Омский бизнесмен Спартак Васильев, приговоренный к двум годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, сбежал из суда, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Фактический руководитель ООО "СтройМонтажСервис" Спартак Васильев был признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Ленинский районный суд г. Омска назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года, однако под стражу он не был взят, так как сбежал из суда", - рассказала Болдинова.

Суд установил, что руководитель компании уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2015 год на сумму свыше 23 млн рублей, внеся в декларацию заведомо ложные сведения о закупке строительных материалов.

Как сообщил ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, Васильев объявлен в розыск. "Помимо наказания, связанного с лишением свободы, суд обязал его возместить ущерб в размере 23 млн рублей. Арестованное в ходе следствия имущество осужденного обращено в доход государства", - сказал Павленко.

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