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Педагога из детсада под Красноярском подозревают в нанесении побоев ребенку

Сибирь
16 марта, 9:49 дата обновления: 16 марта, 10:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, марта. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело, проверяется, не избивала ли педагог других воспитанников

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КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении педагога-дефектолога детского сада № 7 из Дивногорска Красноярского края, которая подозревается в систематическом избиении пятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета в пятницу.

"По предварительной версии следствия, в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года, более точное время следствием не установлено, учитель-дефектолог МБДОУ "Детский сад № 7" во время занятий систематически наносила побои 5-летнему воспитаннику", - сообщает ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Сейчас проверяется, не избивала ли педагог других воспитанников.

Как сообщила ТАСС заместитель заведующего детского сада Елена Иванова, сейчас в отношении педагога проводится проверка. "Создана комиссия, ведется проверка, после нее будет принято дисциплинарное решение", - сказала Иванова. 

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