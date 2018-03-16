Педагога из детсада под Красноярском подозревают в нанесении побоев ребенку

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении педагога-дефектолога детского сада № 7 из Дивногорска Красноярского края, которая подозревается в систематическом избиении пятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета в пятницу.

"По предварительной версии следствия, в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года, более точное время следствием не установлено, учитель-дефектолог МБДОУ "Детский сад № 7" во время занятий систематически наносила побои 5-летнему воспитаннику", - сообщает ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Сейчас проверяется, не избивала ли педагог других воспитанников.

Как сообщила ТАСС заместитель заведующего детского сада Елена Иванова, сейчас в отношении педагога проводится проверка. "Создана комиссия, ведется проверка, после нее будет принято дисциплинарное решение", - сказала Иванова.