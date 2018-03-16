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На Алтае 95 человек получили государственные жилищные сертификаты

Сибирь
16 марта, 15:06 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 16, марта. /ТАСС

Это в 1,4 раза больше, чем в 2017 году

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БАРНАУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Сертификаты по госпрограмме обеспечения доступным и комфортным жильем в пятницу получили 95 человек Алтайского края на общую сумму 171 млн рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2017 году, сообщил во время вручения документов губернатор региона Александр Карлин.

"У нас в крае счастливых семей прибавилось ровно на 95 - сегодня получил именные сертификаты согласно президентской программе. Количество сертификатов, выделяемых для края, растет - в этом году в 1,4 раза больше, чем в 2017. Это в целом политика по стране - мы получаем сертификаты на текущий год на старте года, в то время как несколько лет назад получали во второй половине к концу года", - сказал Карлин.

По словам главы региона, среди сертификатов, врученных сегодня, есть и документы на 3,5 млн рублей - в зависимости от состава семьи. Губернатор отметил, что жилье, купленное по таким сертификатам, оформляется в собственность владельцев. Среди получивших документы на квартиры - 15 семей участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 74 семьи вынужденных переселенцев, 6 семей "северян" - тех, кто более 15 лет отработал в районах Крайнего Севера, либо в территориях, приравненных к ним.

По данным администрации Алтайского края, за последние 10 лет по федеральной программе жилищные сертификаты получили 784 семьи региона. В настоящее время 247 человек являются участниками госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем.

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