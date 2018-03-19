В Новосибирске возбудили дело за лжеминирование школы в день выборов

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Новосибирска, который сообщил в день выборов президента РФ о минировании избирательного участка в школе. Об этом сообщил в понедельник на совещании в правительстве Новосибирской области замначальника полиции регионального главка МВД Олег Ольнев.

"Самое серьезное происшествие случилось на участке №1850 в школе №75 на ул. Тургенева. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения сообщил сотруднику полиции о том, что он заложил взрывное устройство в помещении участка. Гражданин был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о факте терроризма")", - сказал Ольнев.

В школе находились три избирательных участка. Полиция проверила здание со служебными собаками.

По словам Ольнева, в день состоявшихся 18 марта выборов полиция зафиксировала в регионе 34 заявления о нарушении избирательного законодательства. По ним составлено два административных протокола и вынесено семь определений о возбуждении административных дел. Всего 18 марта на участках в Новосибирской области работали 5,8 тыс. сотрудников правоохранительных органов.