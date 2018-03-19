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В Красноярске задержаны подозреваемые в серии краж из банкоматов

Сибирь
19 марта, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

По данным МВД, сумма причиненного ущерба превышает 15 миллионов рублей

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноярске задержали троих мужчин, подозреваемых в серийных кражах из банкоматов. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, сумма причиненного ущерба превышает 15 миллионов рублей.

"Оперуполномоченными уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов в краевом центре и в поселке Березовка. Злоумышленники действовали преимущественно в ночное время. Используя программное обеспечение, они вскрывали платежные терминалы и похищали находящиеся в них денежные средства", - сказала Волк, добавив, что все участники группы задержаны.

По словам Волк, установлена причастность фигурантов к восьми аналогичным противоправным деяниям, а сумма причиненного ущерба превышает 15 миллионов рублей.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 ("Кража") УК РФ", - заключила представитель МВД.

Все подозреваемые заключены под стражу.

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