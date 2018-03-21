Статус ТОСЭР поможет создать не менее 4 тыс. рабочих мест в моногородах на Алтае

БАРНАУЛ, 21 марта. /ТАСС/. Моногорода Новоалтайск и Заринск Алтайского края попали 16 марта в список 17 российских городов, получивших статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Благодаря новым инвестпроектам, которые будут реализованы в рамках ТОСЭР, в муниципалитетах смогут создать не менее 4 тыс. дополнительных рабочих мест, сообщил губернатор региона Александр Карлин.

"Мы надеемся, что на период, пока за моногородами будет сохраняться такой статус, будут реализованы крупные проекты, которые приведут к созданию рабочих мест. Речь идет о том, чтобы их возникло не менее 4 тыс., речь об организации новых производств по новой технологии. Это и машиностроительная отрасль, и переработка древесины, и кожевенное производство, и ряд других", - сказал Карлин.

По его словам, идет активная работа по подбору потенциальных резидентов ТОСЭР - заключены предварительные рамочные соглашения по 14 проектам. Карлин также отметил, что в регионе действует уже четыре территории с особым экономическим статусом: помимо Заринска и Новоалтайска, это наукоград Бийск и ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь". Губернатор подчеркнул, что присвоение статуса ТОСЭР двум моногородам - серьезный шаг со стороны федерального правительства в поддержке развития края.

Как пояснил начальник отдела экспертизы организации инвестпроектов Минэкономразвития региона Андрей Панченко, на данный момент в крае готовят нормативно-правовой акт, который определит порядок рассмотрения и подачи заявки на заключение соглашения по работе резидента ТОСЭР.

"Статус не получен еще ни одним юрлицом. Территория создана формально постановлением правительства, и мы говорим о процедурах, которые позволяют присвоить статус резидента конкретному юрлицу. Пока они налоговыми льготами не обладают. Мы планируем, что в течение месяца мы завершим подготовку всех необходимых нормативно-правовых документов", - пояснил Панченко

Также, по словам представителя краевого Минэкономразвития, в рамках реализации механизмов, предусмотренных господдержкой, в течении полутора месяцев планируется создать механизм субсидирования части расходов инвесторов на технологическое присоединение и части расходов на приобретение высокотехнологичного оборудования. Он отметил, что подобная система реализуется на федеральном уровне через Фонд развития моногородов (ФРМ) - суть в возможности строительства с привлечением средств краевого, и, соответственно, федерального бюджетов в виде субсидий фонда на строительство объектов инфраструктуры. Так, на реконструкцию дороги в Заринске из ФРМ уже выделяется 48 млн рублей.

ТОСЭР в Заринске

Заринск - моногород, где проживают более 46 тыс. жителей. Градообразующее предприятие "Алтайкокс" - одно из крупнейших коксохимических предприятий РФ, производящее 15% кокса в стране. По данным Минэкономразвития региона, по первоначальному плану в Заринске до 2027 года предполагается реализовать девять новых инвестпроектов на 2,6 млрд рублей и создать более 1 тыс. рабочих мест. Перспективное направление - формирование кожевенного кластера. Как сообщалось ранее, в Заринске уже начато строительство кожзавода "Русская кожа" с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей. Предполагается и создание других производств.

"В числе первых резидентов мы планируем "Сибирский фанерный комбинат" - компания планирует расширить действующее производство в промзоне города. Там речь идет об инвестициях почти на 300 млн рублей. Но учитывая, что компания планирует попасть в реестр приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, который ведет Минпромторг РФ, и учитывая новые требования по минимальной сумме инвестиций в 500 млн рублей, они рассматривают возможность увеличения объема инвестирования и, помимо фанеры, планируют заняться ОСБ-плитами, напольными покрытиями", - пояснил Панченко.

Также для Заринска есть проекты с меньшими инвестициями, к примеру - связанные с производством технологичных стройматериалов, производство изделий из кожевенного сырья. Есть проект по химпроизводству сульфата аммония. По данным Минэкономразвития, рассматривается крупный проект мясоперерабатывающего комбината за 751 млн рублей, строительство завода по переработке зерна и производству круп за 839 млн рублей.

ТОСЭР в Новоалтайске

Второй моногород, получивший статус ТОСЭР - Новоалтайск, население которого превышает 73 тыс. жителей. Здесь градообразующее предприятие - "Алтайвагон", производитель железнодорожных грузовых вагонов. Под данным Минэкономразвития края, в Новоалтайске предварительные соглашения о намерении разместить новые и расширить имеющиеся производства заключены с семью инвесторами - предполагается, что это дополнительно даст моногороду 900 рабочих мест. Для инвесторов предлагаются две площадки - создающийся индустриальный парк "Новоалтайск Южный" и бывшая военная часть.

"У нас приступили к реализации проектов два инвестора - "Покровская сыроварня" в завершающей стадии, действует логистический центр "Марии Ра" (продуктовый ритейлер в Сибири - прим. ТАСС), логистический центр "Продмир", - пояснила глава городского комитета по экономике Елена Катушонок.

"Покровскую сыроварню" владелец планирует достроить в ближайшее время. Это производство высококачественных сыров из натуральной молочной продукции с объемом инвестиций порядка 200 млн рублей. В одну рабочую смену здесь планируется создать 17 рабочих мест, в течение двух-трех лет довести численность работников до 45-50 человек. По словам гендиректора предприятия Сергея Газукина, в первую очередь моногород для строительства предприятия заинтересовал его именно как будущая площадка ТОСЭР.

"Во-первых, нас заинтересовали преференции по социальным отчислениям по заработной плате, это очень тяжелое бремя. Это преференции по налогу на недвижимость; надеюсь, и налог на землю будет уменьшен. Если бы еще что- то добавили, было бы хорошо, например последующий выкуп земли для участия в ТОСЭРах предусмотрели по более льготной цене, а не за полную кадастровую стоимость", - отметил Газукин.

По словам председателя комитета по экономике администрации Новоалтайска, основные льготы в ТОСЭР, которые привлекают инвесторов - 7,6% по социальным взносам, налог на прибыль первые пять лет с момента получения первой прибыли - ноль в федеральный бюджет и 5% в краевой вместо 20%, и в последующие 5 лет это 10% - в краевой, и ноль в федеральный. Кроме того, первые пять лет нет налога на имущество.

В Новоалтайске в статусе резидентов намерены реализовать свои проекты девять компаний, в планах создание машиностроительного и развитие текстильного производства, организация вторичной переработки полимеров, производство органических удобрений и кормов. Статус ТОСЭР поможет здесь привлечь около 3 млрд внебюджетных рублей.