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Власти Забайкалья намерены до 2036 года реализовать инвестпроекты почти на 800 млрд рублей

Сибирь
21 марта, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Сообщается, что наиболее крупные из них связаны с горнорудной отраслью

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края рассчитывают до 2036 года реализовать на территории региона 28 инвестиционных проектов на общую сумму почти в 800 млрд рублей. Об этом в среду журналистам сообщила губернатор Наталья Жданова после "часа субъекта" в Совете Федерации.

"Период реализации этих проектов - до 2036 года", - сказала Жданова, уточнив, что некоторые проекты рассчитаны до 2021, 2022, 2023, 2030 годов.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в Забайкальском крае связаны с горнорудной отраслью. В 2018 году "Норникель" начнет производство медного, золотосодержащего и магнетитового концентратов на Быстринском горно-обогатительном комбинате, построенном на юго-востоке региона. В марте этого года на Приаргунском производственном горно-химическом объединении (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") началось строительство нового уранового рудника.

В Забайкальском крае также реализуется проект строительства золотодобывающей фабрики на территории месторождения Наседкино, которая должна ежегодно перерабатывать 1 млн тонн руды. На севере региона Байкальская горная компания (входит в USM Holdings Алишера Усманова) ведет освоение Удоканского месторождения меди - крупнейшего в России и одного из самых больших в мире.

С 19 по 21 марта в Совете Федерации проходят дни Забайкальского края.

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