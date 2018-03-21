Роспотребнадзор временно закрыл доставку суши в Новосибирске после отравления пяти человек

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Пятеро жителей Новосибирска отравились после заказа суши и роллов в популярной службе доставки "Харакири" (ООО "Суши-Экспресс"). Работа предприятия временно приостановлена, сообщает в среду Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

"В отношении ООО "Суши-Экспресс" специалистами управления составлен протокол о временном запрете детальности с 20 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Накануне в управление поступило пять экстренных извещений из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции среди жителей Новосибирска, связанного с употреблением обеда из службы доставки суши и роллов "Харакири".

Специалисты Роспотребнадзора в тот же день начали эпидемиологическое расследование. Для лабораторных исследований в кулинарном цехе ООО "Суши-Экспресс" были отобраны пробы кулинарных изделий, сырых полуфабрикатов, взяты смывы с оборудования и инвентаря.

При проверке специалисты выявили множественные нарушения закона о санитарно-эпидемиологического благополучия населения. К примеру, в помещениях цеха отсутствовали бактерицидные лампы и раковина для мытья рук, сырые продукты хранились рядом с готовыми.

Эту информацию сотрудники Роспотребнадзора направили в Следственное управление СК России по Новосибирской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела согласно ч. 1. ст. 238 УК РФ "Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В СК ТАСС сообщили, что материалы к ним еще не поступили.

Информация по ООО "Суши-Экспресс" также была направлена в прокуратуру Новосибирской области. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.