Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор временно закрыл доставку суши в Новосибирске после отравления пяти человек

Сибирь
21 марта, 15:39 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, марта. /ТАСС

При проверке службы доставки "Харакири" специалисты выявили множественные нарушения закона о санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Пятеро жителей Новосибирска отравились после заказа суши и роллов в популярной службе доставки "Харакири" (ООО "Суши-Экспресс"). Работа предприятия временно приостановлена, сообщает в среду Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

"В отношении ООО "Суши-Экспресс" специалистами управления составлен протокол о временном запрете детальности с 20 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Накануне в управление поступило пять экстренных извещений из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции среди жителей Новосибирска, связанного с употреблением обеда из службы доставки суши и роллов "Харакири".

Специалисты Роспотребнадзора в тот же день начали эпидемиологическое расследование. Для лабораторных исследований в кулинарном цехе ООО "Суши-Экспресс" были отобраны пробы кулинарных изделий, сырых полуфабрикатов, взяты смывы с оборудования и инвентаря.

При проверке специалисты выявили множественные нарушения закона о санитарно-эпидемиологического благополучия населения. К примеру, в помещениях цеха отсутствовали бактерицидные лампы и раковина для мытья рук, сырые продукты хранились рядом с готовыми.

Эту информацию сотрудники Роспотребнадзора направили в Следственное управление СК России по Новосибирской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела согласно ч. 1. ст. 238 УК РФ "Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В СК ТАСС сообщили, что материалы к ним еще не поступили.

Информация по ООО "Суши-Экспресс" также была направлена в прокуратуру Новосибирской области. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Евгений Савченко: запоминается последнее
4
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
США намерены привлечь к ответственности Россию в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов