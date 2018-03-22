Под Красноярском открыли федеральную трассу для движения автобусов после снегопада

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. На федеральной трассе "Енисей", связывающей Красноярск с югом региона (Хакасией и Тувой), сняли ограничения для движения автобусов. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Вечером в среду из-за сильного снегопада с 15 по 125 километр ввели ограничение для движения автобусов.

"В 06:00 (02:00 мск) 22 марта дорога расчищена, открыта для движения автобусов", - говорится в сообщении.

На расчистке трассы работали 13 единиц техники и 23 человека. На автовокзале Красноярска задержали десять автобусных рейсов.