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Новый ликероводочный завод начнет работать в Бурятии в 2019 году

Сибирь
22 марта, 13:38 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 22, марта. /ТАСС

Предполагается, что предприятие будет ежегодно отчислять в казну республики более 1 млрд рублей налогов

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УЛАН-УДЭ, 22 марта. /ТАСС/. Новый Байкальский ликероводочный завод начнет работу в Улан-Удэ в 2019 году, предполагается, что предприятие будет ежегодно отчислять в казну Бурятии более 1 млрд рублей налогов, сообщил в четверг журналистам депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии, председатель Комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Анатолий Кушнарев.

"На полную мощность завод, расположившийся в Промышленном парке Улан-Удэ, выйдет к концу 2019 года. В бюджет республики новое предприятие в виде налогов будет ежегодно отчислять более 1 млрд рублей. Предприятие по масштабам производства - это 2 млн литров продукции в год - будет на 30% превосходить прекративший ранее работу "Байкалфарм", - сообщил Кушнарев.

"Байкалфарм", работавший в столице Бурятии с 1990-х годов и выпускавший ликероводочную продукцию, ставшую брендом республики, в 2013 году перерегистрировался в Кабардино-Балкарии, а позже был признан банкротом.

По словам Кушнарева, новый инвестор - это российская компания. "Сейчас они закупают оборудование. Также они планируют построить собственный спиртзавод", - отметил депутат.

Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта "Производство ликероводочной продукции" Алексей Цыденов, который был тогда исполняющим обязанности главы региона, и гендриректор ООО "Байкальский ликероводочный завод" Мария Галактионова подписали в апреле 2017 года.

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