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Более 1 млрд руб. направят в Кузбассе на благоустройство скверов, аллей и дворов

Сибирь
22 марта, 14:07 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 22, марта. /ТАСС

В 2018 году в регионе благоустроят семь общественных пространств, которые 18 марта выбрали жители Кемерова, Новокузнецка и Белова

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КЕМЕРОВО, 22 марта. /ТАСС/. Финансирование программы "Формирование комфортной городской среды" в Кемеровской области увеличено на 160 млн рублей по сравнению с 2017 годом и составит 1 млрд 60 млн рублей. Дополнительные средства выделит региональный бюджет, сообщил в четверг замгубернатора региона Дмитрий Кудряшов.

"В 2017 году мы направили около 900 млн рублей на все 25 территории, включенных в программу - 24 моногорода и [областной центр] Кемерово. В этом году в проекте участвуют не только 24 моногорода и областной центр, но и 13 немногопрофильных муниципальных образований. Администрация Кемеровской области приняла решение увеличить сумму - в этом году у нас общая сумма 1 млрд 60 млн рублей [из всех источников], она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 160 млн рублей за счет областного бюджета", - сказал замгубернатора на пресс-конференции.

Всего из региональной казны в 2018 году на программу формирования комфортной городской среды направят 377 млн рублей, в 2017 году на эти цели выделялось 245 млн рублей. Средства на реализацию программы, включающей благоустройство общественных пространств, парков, аллей и дворов также выделяются из федерального и местного бюджетов. Свой вклад в ремонт дворовых территории вносят и жители - они софинансируют 5%.

Кудряшов рассказал, что, в частности, в этом году благоустроят семь общественных пространств. Их выбрали 18 марта жители трех городов - Кемерова, Новокузнецка и Белова - во время рейтингового голосования. Горожане выбирали проекты из 21 предложения.

Например, в областном центре приведут в порядок набережную на правом берегу реки Томь в Кировском районе и сквер "Орбита" на левом берегу Томи рядом с набережной Центрального района. Также завершат благоустройство бульвара Строителей - популярной среди жителей прогулочной зоны. Здесь в прошлом году по программе уже отремонтировали центральную часть бульвара, он станет самым большим линейным парком в регионе.

Кудряшов пояснил, что по тем общественным пространствам, которые выставлялись на голосование, но не победили, также планируется провести благоустройство. "Планируется, что эти проекты по благоустройству общественных пространств будут реализованы в 2019, 2020, 2021 годах", - добавил замгубернатора.

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