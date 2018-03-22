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Коммунальная авария оставила без холодной воды около 1 тыс. жителей Омска

Сибирь
22 марта, 16:06 UTC+3 ОМСК ОМСК 22, марта. /ТАСС

Без водоснабжения остались 30 жилых домов, два детских сада, гимназия и несколько административных зданий в микрорайоне Комсомольский Поселок

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ОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Тридцать жилых домов, два детских сада, гимназия и несколько административных зданий в микрорайоне Комсомольский Поселок в Октябрьском округе Омска остались без холодной воды в четверг днем из-за прорыва трубопровода, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы компании "Омскводоканал" Марина Степанова.

"На чугунном трубопроводе на улице Краснопресненская возникло повреждение, в настоящий момент без холодной воды находятся 30 жилых домов, два детских сада, гимназия и несколько других объектов. Мы обеспечили подвоз питьевой воды к этим домам", - уточнила Степанова.

Как пояснили ТАСС в мэрии Омска, авария затронула около тысячи жителей микрорайона Комсомольский Поселок.

По словам Степановой, на месте аварии работают две аварийных бригады компании. "Дороги, на которые пошла вода, уже убраны. Водоснабжение будет восстановлено сегодня, точное время пока неизвестно", - отметила представитель "Омскводоканала".

Жители города в социальных сетях разместили фотографии, на которых проезжая часть улицы Краснопресненской затоплена водой. В Омске в четверг минус 4 градуса, ночью ожидается потепление до плюс двух.

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