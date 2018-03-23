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СК на Алтае возбудил уголовное дело о халатности после травм двух детей на горке в парке

Сибирь
23 марта, 13:17 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 23, марта. /ТАСС

Пятилетние дети получили компрессионные переломы позвоночников в январе-феврале 2018 года

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БАРНАУЛ, 23 марта. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело о халатности после доследственной проверки обстоятельств того, как двое пятилетних детей, катаясь на деревянной горке в парке "Лесная сказка" города Барнаула, сломали позвоночники. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"В разный период времени в январе-феврале 2018 года двое детей получили компрессионные переломы позвоночников на деревянной горке, установленной в парке "Лесная сказка" в Барнауле - это тяжкий вред здоровью. Доследственная проверка, в соответствии с законом, шла в течение месяца, в итоге было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении чиновников районной администрации", - сообщили в СК ТАСС.

Как отметили в ведомстве, по данным СК, состояние детей на сегодня удовлетворительное.

Установлено, что в декабре 2017 года в парке для общего пользования была создана деревянная горка для развлечения детей и взрослых, не соответствующая требованиям безопасности - ее конструкция имела большой перепад.

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и вины конкретных должностных лиц районной администрации, ответственных за безопасность граждан при эксплуатации деревянной горки.

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