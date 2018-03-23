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Алтайские кадеты пройдут с потомком Беринга часть маршрута его экспедиции

Сибирь
23 марта, 13:58 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 23, марта. /ТАСС

Экспедиционный маршрут пройдет по городам Первоуральск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Верхняя Пышма и ряду других населенных пунктов

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БАРНАУЛ, 23 марта. /ТАСС/. Учащиеся кадетской школы города Бийска в Алтайском крае пройдут часть маршрута по следам "Великой Северной экспедиции" Витуса Беринга вместе с потомком мореплавателя, сообщил в пятницу ТАСС автор проекта, член Русского географического общества Ильдар Маматов.

"Кадеты из Бийска вместе со своим преподавателем Маратом Берингом 26-29 марта года пройдут участок маршрута на Урале. Марат Талгатович - прямой потомок Витуса Беринга в девятом поколении, служащий офицером, как и все его предки, на благо России", - сказал Маматов. По его словам, кадетам предстоит пройти участок экспедиционного маршрута по городам Первоуральск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Верхняя Пышма и ряду других населенных пунктов, чья история связана с экспедициями Беринга - Чирикова, простимулировавшими развитие литейного дела на Урале.

"В частности, в городе Каменск-Уральский, символом которого является пушка, по сей день хранятся орудия, отлитые на одном из первых уральских металлургических заводов для экспедиции Беринга и обнаруженные на территории завода только в XX веке. В прошлом году мы провезли эти пушки в рамках автопробега по городам Урала, изготовили для них лафеты, на которых они сейчас выставлены в местных краеведческих музеях, а отлитые копии пушек подарили музеям нескольких городов", - отметил Маматов.

В последствии стать участниками проекта по созданию самого протяженного туристского маршрута в мире длинной 22 тыс. километров смогут кадеты и школьники различных регионов. "Разработанную и протестированную программу маршрута мы передаем в кадетские корпуса и образовательные школы регионов, постепенно формируя новое движение среди подростков, которое связано с велики географическими открытиями", - пояснил автор проекта.

Общий маршрут по пути "Великой Северной экспедиции" будет состоять из отдельных туристических маршрутов по нескольким городам. Например, Новосибирск - Томск - Кемерово - Новокузнецк - Бийск - Барнаул или Оса - Пермь - Соликамск - Кунгур. При желании путешественники смогут объединить эти модули как конструктор и пройти по всему пути следования экспедиции Беринга, что может занять не один год. Часть маршрута по отдаленным территориям Сибири и Дальнего Востока будет представлять собой экстремальные треки, приближенные к тем условиям, в которых некогда находились первопроходцы.

Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция под руководством русского офицера Беринга прошла в 1733-1743 годах, она позволила уточнить границы и составить первую карту Российской империи. В ходе экспедиции подтвердилось также наличие пролива между Азией и Северной Америкой.

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