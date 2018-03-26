Режим ЧС введен в семи муниципалитетах Алтайского края из-за паводка

БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Режим ЧС из-за ухудшение паводковой ситуации в Алтайском крае введен в понедельник в общей стоимости в семи муниципалитетах региона - ранее их было два. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Режим ЧС объявлен в Белокурихе, Чарышском, Петропавловском, Солонешенском, Третьяковском, Алтайский районах. Решения приняты органами власти муниципальных образований. Напомним, с 24 марта режим ЧС действует на территории Краснощековского района", - сообщили в ведомстве.

По оперативным данным, в крае подтоплено 2109 приусадебных участков, 970 жилых домов, в которых проживает 2,3 тыс. человек, в том числе 465 детей. Частично подтоплены участки в селах Шипуновского, Зонального, Усть- Калманского, Смоленского, Советского районов. Эвакуированы 793 человек, 125 человек находятся в пунктах временного размещения.

По данным ГУ МЧС, в крае работает группировка спасателей - 1442 человек, задействовано 402 единицы техники. Сегодня прибывают дополнительные силы и средства Сибирского регионального центра МЧС России: спасательные формирования из Красноярска направлены в Алтайский район, из Новосибирской области - в Шипуновский, Усть-Калманский, Поспелихинский районы.

Как сообщалось ранее, в крае прогнозируют дальнейшее развитие паводковой ситуации по неблагоприятному сценарию, теплая погода и осадки способствуют повышению воды в реках, сохраняется угроза подтопления.

В 2014 году в крае пережили сильное за последние 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.