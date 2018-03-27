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На алтайском курорте Белокуриха отменен режим ЧС, введенный из-за паводка

Сибирь
27 марта, 9:07 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 27, марта. /ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Белокурихе 26 марта

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БАРНАУЛ, 27 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в городе-курорте Белокуриха Алтайского края в связи с резким поднятием уровня талых вод, отменен, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

Режим ЧС был введен в Белокурихе 26 марта. В связи с резким повышением температуры и обильными осадками - дождем и мокрым снегом - произошло таяние снега на прилегающих к городской черте горных склонах. В зону подтопления попали 38 частных домовладений, 50 приусадебных участков.

"Отменен режим ЧС, с 9 часов утра 27 марта введен режим повышенной готовности. Такое решение принял глава города из- за стабилизации погодных условий", - отметили в администрации.

По данным управления ГО и ЧС курорта, уровень воды в реке упал на 125 см и на 6 часов утра 27 марта составил 160 см. В Белокурихе проводят подворовый обход. По данным администрации, все санатории и службы работают в обычном режиме. В здравницах курорта сейчас находится 4,1 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, режим ЧС в Алтайском крае был введен в семи муниципалитетах: вода зашла в 79 населенных пунктов, подтоплены 3035 участков, 1255 домов, эвакуированы 1039 человек. В крае прогнозируют дальнейшее развитие паводковой ситуации по неблагоприятному сценарию, теплая погода и осадки способствуют повышению воды в реках, сохраняется угроза подтопления.

В 2014 году в Алтайском крае пережили самое сильное за последние 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.

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