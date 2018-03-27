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Порядка 300 домовладений подтоплено талыми водами в селе Краснощекове Алтайского края

Сибирь
27 марта, 20:14 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 27, марта. /ТАСС

В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что в Краснощековском районе складывается наиболее сложная ситуация

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БАРНАУЛ, 27 марта. /ТАСС/. Порядка 300 домовладений в районном центре Краснощекове Алтайского края подтоплено талыми водами, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Краснощекове началось подтопление, подтоплено порядка 300 домовладений. В селе Маралихе Краснощековского района, где было серьезное подтопление, вода понемногу начала спадать", - уточнили в пресс-службе, отметив, что в Краснощековском районе складывается наиболее сложная ситуация - ранее сообщалось, что были эвакуированы почти все жители сел Усть-Козлухи и Маралихи.

По данным отдела ГО и ЧС района, подъем воды пока остановился. Как пояснил ТАСС в районной администрации, в ближайшее время проведут подсчет подтопленных территорий, будут сделаны карты границ подтопления. В Краснощековском районе организованы пункты временного размещения (ПВР), но большинство людей остаются в домах, работает группировка спасателей.

Специалисты опасаются, что из-за обилия воды возможен перелив через дамбу Новошипуновского водохранилища. Как пояснили в ГУ МЧС по региону, паводковая ситуация в крае нестабильная - одни территории освобождаются от воды, другие попадают в зону подтопления. Прогноз неблагоприятный из-за осадков, которые сохранятся практически до конца марта - ситуация стабилизируется ко 2 апреля. В то же время порядка 200 домов в регионе освободились от воды.

Подтопление жилья, по данным ведомства, зарегистрировано в 55 населенных пунктах: вода зашла на 2431 приусадебный участок и 1146 домовладений, эвакуировано 1029 человек - работают ПВР, но люди предпочитают останавливаться у родственников.

В 2014 году в Алтайском крае пережили сильнейшее за 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек. Ущерб составил около 5 млрд рублей.

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