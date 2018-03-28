На Алтае планируют провести взрывные работы на реке для пропуска паводковых вод

БАРНАУЛ, 28 марта. /ТАСС/. Взрывные работы планируется провести на реке Чарыш в Алтайском крае для пропуска паводковых вод в Шипуновском районе. Из-за резкого поднятия уровня воды там подтоплены 17 домов и около 200 участков, сообщили в среду ТАСС в главке МЧС по региону

"Туда будет направлен вертолет для обследования с воздуха. Предполагается, что на Чарыше проведут взрывные работы. Сейчас подтоплены 17 домов и около 200 участков, но ситуация постоянно меняется, идет снеготаяние, вода проходит через населенные пункты", - сказали в МЧС.

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае введен режим ЧС в связи с ухудшением паводковой обстановки. Во вторник был проведено 18 взрывов для пропуска паводковых вод в Краснощековском районе.

По последним данным, в 12 муниципальных образованиях в 69 населенных пунктах региона подтоплены 1,124 тыс. жилых дома, 3,554 тыс. приусадебных участка. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 323 человека. Общее количество эвакуированных - 1,581 тыс. человек.

Ситуация на местах

Резкое подтопление в селе Ельцовка Шипуновского района нарушило жизнь населенного пункта. По словам секретаря сельсовета Елены Гамовой, в некоторых домах вода поднялась на полметра, сотрудники МЧС ведут эвакуацию.

"Подтопление даже больше, чем в 2014 году (в 2014 году в крае было сильнейшее за 50 лет наводнение - прим. ТАСС). Уровень воды в разных домах по-разному, в моем доме - полметра. На улицах - где в логах, там больше [подтопление]. Люди сидят в школе... Вывозят людей сотрудники МЧС на двух лодках, "Камаз" ходит, трактор ходит по деревне, кто хочет, того вывозят на трассу, там автобусы увозят в райцентр", - рассказала она корреспонденту ТАСС.

По данным ГУ МЧС по региону, подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощёковском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть-Калманском районах. Там усилены группировки спасателей, работа которых направлена на оказание максимальной помощи населению. Задействовано 1,5 тыс. человек, 440 единиц техники, в том числе от МЧС России - 750 человек, 149 единиц техники. В подтопленных районах помогают эвакуировать домашний скот - сейчас вывезено более трех тысяч животных.

Как сообщалось ранее, прогноз пока остается неблагоприятным из-за осадков, которые сохранятся практически до конца марта. Ситуация стабилизируется ко 2 апреля. С 27 по 29 марта ожидается вскрытие рек Чарыш и Алей в районе города Рубцовска с подъемом уровней воды до опасных отметок - от 530 до 550 см. Вскроется река Ануй в районе села Солонешное - там опасная отметка 300 см, в районе городе Алейска вода может подняться до 760 см, что также может привести к подтоплениям.