На Алтае паводок повредил 11 мостов

БАРНАУЛ, 28 марта. /ТАСС/. Паводковые воды повредили 11 мостов в Алтайском крае. В районы, где нарушены переправы, выехали специалисты, которые исследуют возможность их восстановления, сообщили в среду ТАСС в управлении автодорог региона "Алтайавтодор".

"Есть проблемы по 11 мостам - некоторые до сих пор скрыты водой, нужно понять, что с ними происходит, когда вода спадет. В районы выехали специалисты, техники - там, где ушла вода, к примеру, в Солонешенском районе, Чарышском, обследования начаты", - сказал собеседник агентства.

В администрации Алтайского края сообщили, что по поручению губернатора Александра Карлина в пострадавшие районы выехали дорожники, гидрологи, инженеры и проектировщики. Они работают в Солонешенском и Третьяковском районах - на месте будут приниматься решения о восстановлении мостов либо строительстве новых.

Ранее в Краснощековском районе удалось предотвратить разрушение дамбы возле села Новошипуново, ликвидировать угрозу полного затопления населенных пунктов Новошипуново, Маралиха, Усть-Козлуха. Возобновлено транспортное сообщение на подъезде к селу Алешиха, где талые воды повредили дорогу. В Чарышском районе произошло разрушение подходов к мосту через реку Сентелек, что привело к разрыву транспортного сообщения с селами Машенка и Аба с общим населением 101 человек - там восстановили дорожное сообщение после того, как вода спала.

Как сообщалось ранее, решение о незамедлительном начале работ по восстановлению полноценного транспортного сообщения губернатор региона принял 27 марта после облета районов, где сложилась самая сложная паводковая ситуация.

По данным ГУ МЧС по региону, подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощёковском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть-Калманском районах. Там усилены группировки спасателей задействовано 1,5 тыс. человек, 440 единиц техники, в том числе от МЧС России - 750 человек, 149 единиц техники. Как сообщалось ранее, прогноз пока остается неблагоприятным из- за осадков и таяния снега, которые сохранятся практически до конца марта.