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Алтай рассчитывает на поддержку центра при восстановлении инфраструктуры после паводка

Сибирь
28 марта, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По данным "Алтайавтодора", паводковые воды повредили в регионе 11 мостов

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Жилые дома, подтопленные паводковыми водами, в Алтайском крае

Жилые дома, подтопленные паводковыми водами, в Алтайском крае

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Алтайский край готовит документы на получение федеральной поддержки при восстановление после паводка дорожной инфраструктуры региона. Об этом заявил глава края Александр Карлин на совещании с депутатами регионального Заксобрания.

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"По дорожной инфраструктуре - сегодня начались работы по осмотру и оценке мостовых конструкций и определению тех работ, которые мы можем провести по ремонту, возможной реконструкции или строительству новых мостовых сооружений. Есть предварительные договоренности с руководством МЧС России. Мы готовим документы на получение государственной поддержки из федерального бюджета по режиму ЧС", - заявил Карлин.

Он также отметил, что сейчас перед правительством края стоит задача в течение нескольких суток привести в порядок все подтопленные школы. "Каникулы заканчиваются, в понедельник дети должны прийти в школы, мы должны обеспечить им нормальный учебный процесс", - подчеркнул Карлин.

По данным "Алтайавтодора", паводковые воды повредили в Алтайском крае 11 мостов. По данным ГУ МЧС, в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть-Калманском районах в 69 населенных пунктах региона подтоплены 1,124 тыс. жилых дома, 3,554 тыс. приусадебных участка. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 323 человека. Общее число эвакуированных - 1,581 тыс. человек.

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