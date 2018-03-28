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Новосибирск может стать крупнейшим медицинским кластером России

Сибирь
28 марта, 13:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, марта. /ТАСС

Об этом заявила врио министра экономического развития региона Ольга Молчанова

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НОВОСИБИРСК, 28 марта. /ТАСС/. Новосибирск должен стать перспективной площадкой в стране для привлечения инвестиций в систему здравоохранения и превратиться в крупнейший медицинский кластер в стране. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заявила врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

"Мы считаем, что развитие здравоохранения именно как перспективы для привлечения инвестиций может стать принципиально важным для Новосибирской области… Новосибирск обладает всеми возможностями, чтобы стать крупнейшим медицинским кластером в Российской Федерации. Мы будем продолжать работу по привлечению инвесторов в эту сферу деятельности. Это могут быть и государственные, причем на уровне Российской Федерации, и частные инвестиции", - уточнила Молчанова.

По словам врио министра экономического развития региона, одним из примеров развития инвестпроектов в сфере здравоохранения может стать многопрофильная клиника "Авиценна", которая в 2017 году открыла клинический госпиталь, рассчитанный на 12 тыс. операций в год, 2 тыс. родов и 5 тыс. процедур ЭКО. Он стал первым частным многопрофильным стационаром такого масштаба в Новосибирске, в его создание было вложено 1,3 млрд рублей.

Что касается общего объема инвестиций, то Новосибирская область в 2018 году ожидает привлечения 180 млрд рублей в различные сферы, включая здравоохранение. Среди других приоритетных проектов - старт строительства утиной фермы и развитие предприятия по производству мяса индейки.

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