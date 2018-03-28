В Алтайском крае открыли горячую линию по вопросам паводка

БАРНАУЛ, 28 марта. /ТАСС/. Горячую линию по вопросам паводка открыли в главном управлении МЧС России по Алтайскому краю для сбора информации о подтоплении населенных пунктов и консультирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Открыта горячая линия. <...> На всей территории края введен режим ЧС", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, по телефону горячей линии можно круглосуточно сообщить о подтоплении либо его угрозе, получить консультацию.

В зоне подтопления, по данным правительства края, находятся 12 районов. Краевое отделение Российского детского фонда и Алтайское региональное отделение Российского Красного креста объявили о сборе гуманитарной помощи и пожертвований для жителей подтопленных территорий. Людей также просят приносить вещи первой необходимости: новое постельное белье, средства личной гигиены, обувь, одежду.

Паводковая обстановка находится на контроле ГУ МЧС по региону. По последним данным, подтоплены более 1,1 тыс. жилых домов, более 3,5 тыс. участков, повреждено 11 мостов. В регионе введен режим ЧС, прогноз пока остается неблагоприятным из-за осадков и таяния снега, которые сохранятся практически до конца марта.