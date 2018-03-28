На реке в Алтайском крае произвели 20 взрывов, чтобы пропустить паводковые воды

БАРНАУЛ, 28 марта. /ТАСС/. Взрывы для пропуска талых вод произвели на реке Чарыш в Шипуновском районе Алтайского края. Об этом ТАСС сообщил в среду глава района Николай Рыбоконенко.

Ранее сообщалось, что из-за резкого подъема уровня воды в реке в Шипуновском районе подтопило 17 домов и около 200 участков. Особенно сложная ситуация складывается в селе Ельцовке, где, по словам очевидцев, вода в домах поднялась до полуметра.

"Час назад произвели 20 взрывов, чтобы пропустить воду. Вода понижается, но уровень еще остается достаточно критическим", - рассказал Рыбоконенко.

В Краснощековском районе, где сильнее всего подтопило районный центр и два села, вода понемногу начала спадать, однако все еще остается во дворах и на улицах. С понедельника после обильных осадков подтопило улицы и низменности в наукограде Бийске. По данным пресс-службы администрации города, коммунальщики, а также сотрудники крупных предприятий города, откачали воду.

"Остались локальные проблемы на некоторых участках улиц и внутридворовых территориях многоквартирных домов, в некоторых частных подворьях. По информации коммунальных служб города, работы по ликвидации подтопления будут закончены в ближайшие двое суток", - пояснили в администрации Бийска.

Погода и паводок

Ситуация, как пояснили в региональном управлении МЧС, постоянно меняется - тает снег, талые воды спускаются в низины. Зимой земля промерзла до двух метров и не может впитывать воду, которая идет по поверхности. Как сообщили ТАСС в управлении МЧС, по данным синоптиков, послезавтра пройдут дожди, потом - резкое похолодание до минус 15, а 31 марта возможен снегопад на всей территории края. Сейчас в регионе - от плюс 5-10 градусов до нуля, активно тает снег.

В крае подтоплены участки и жилые дома в населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Смоленского, Целинного районов. По последним данным, подтоплено более 1,1 тыс. жилых домов, более 3,5 тыс. участков, повреждено 11 мостов. В регионе введен режим ЧС, предположительно, паводковая обстановка может стабилизироваться 2 апреля.