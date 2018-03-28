Поддержка выращивания льна в Омской области в 2018 году выросла более чем вдвое

ОМСК, 28 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Субсидирование выращивания льна-долгунца в Омской области, которая является лидером в России по этой культуре, вырастет с 25 млн по данным на 2017 год до 60 млн рублей в этом году, сообщил ТАСС начальник отдела растениеводства и землепользования министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Клапотовский.

"В прошлом году у нас была субсидия по производству волокна льна (выплачивалась за уже выращенный лен - прим. ТАСС), на нее было выделено около 25 млн рублей. В этом году ее заменила несвязанная поддержка (получатель не связан обязательствами направить ее на конкретные цели, выплачивается за площадь посевов - прим. ТАСС) льна- долгунца, на которую будет направлено более 60 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы, Омская область являемся лидером среди регионов РФ по посевным площадям и валовому сбору льна-долгунца в 2017 году. В России эту культуру выращивают только 19 регионов, которые собирают около 42 тыс. тонн продукции. В Омской области в 2017 году посевная площадь составила более 5,8 тыс. га, а валовый сбор - 6848 тонн волокон льна. "Мы планируем сохранить посевные площади льна-долгунца, аграрии получат по 11,6 тыс. рублей за гектар. Это первый год, когда по этой культуре предоставляется несвязанная поддержка", - сказал ТАСС Дрофа.

Он отметил, что омский лен импортируют Новосибирская, Тюменская, Смоленская и ряд других областей. "Сейчас мы прорабатываем инвестпрограммы по строительству в Омской области завода по глубокой переработке льна. Мы представим лен и на выставке в Шанхае в мае (SIAL Chinа-2018 - прим. ТАСС), ищем, как расширить рынки сбыта", - сообщил замминистра.

Выращивание льна-долгунца, по словам Дрофы, требует больших расходов. "Необходим специальный севооборот, эту культуру по технологии можно сеять на том же поле только через семь лет, довольно затратная часть по защите растений. Но это перспективное направление, особенно если российская текстильная промышленность заработает в полную силу", - считает представитель омского Минсельхозпрода.

Лен-долгунец является сырьем для производства натурального волокна, которое почти в 3 раза крепче шерстяного и в 2 раза крепче хлопкового. Помимо текстильной промышленности, льняное волокно играет большую роль в медицинской промышленности, где из него производят хирургические нити, перевязочные материалы и медицинскую вату. Из льна производят также строительные материалы и утеплители.