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Спасатели в Хакасии эвакуировали восемь рыбаков, которые проплутали в тайге несколько дней

Сибирь
28 марта, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Мужчин забрали на вертолете сотрудники МЧС, вызванные по спутниковому телефону

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали восемь рыбаков, которые не смогли самостоятельно выбраться из тайги в Таштыпском районе Хакасии на границе республики с Кемеровской областью. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном главке МЧС России.

"Мужчины несколько дней находились в тайге, сначала у них сломался один снегоход, потом второй. Из-за осадков и таяния снега они не могли выбраться из тайги, вызвали спасателей по спутниковому телефону, и их эвакуировали на вертолете", - сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что все спасенные - жители Кемеровской области. Спасатели МЧС доставили мужчин в город Таштагол данной области. Медицинская помощь не понадобилась.

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