В Алтайском крае на треть сократилось количество подтопленных населенных пунктов

БАРНАУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Количество подтопленных талыми водами населенных пунктов в Алтайском крае сократилось на треть - с 65 до 40, подтопленных домов стало меньше практически в два раза - с 1012 до 467. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ГУ МЧС по региону.

"В 10 муниципальных образованиях подтоплено 40 населенных пунктов и один город, участков подтоплено 1825 (в четверг было 4113), подтоплены 467 домов. В пунктах временного размещения 102 человек", - сказали в ведомстве.

В то же время, как сообщалось ранее, из-за осадков, которые прогнозируются 30 и 31 марта, в некоторых районах могут начаться повторные подтопления в Змеиногорском и Чарышском районах. 30 марта могут пройти дожди, потом ожидается резкое похолодание до минус 15 градусов, а 31 марта возможен снегопад на всей территории края.

Режим ЧС в Алтайском крае сохраняется. Ожидается ухудшение погоды и новые подтопления.