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"Умную" систему контроля безопасности внедрят в одной из школ Новосибирска

Сибирь
30 марта, 13:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК

По данным разработчиков, при внештатной ситуации система указывает конкретное место ее возникновения, подает сигнал оповещения экстренным службам и отправляет смс-сообщения по заданному списку номеров

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НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/ Система, позволяющая с любого компьютера следить за безопасностью, заработает в апреле в средней общеобразовательной школе №29 города Новосибирска. Об этом рассказал в пятницу в пресс-центре ТАСС генеральный директор НПО "Автоматика", занимавшегося разработкой и установкой "умной" системы, Александр Шелепов.

"Система, которая будет автоматически контролировать в школе безопасность и энергосбережение, позволяет наглядно осуществлять управление объектом. Сейчас мы ведем доработку проекта, добавляем недостающие модули, чтобы синхронизировать все службы. В начале апреля система будет полностью готова", - рассказал он.

По словам Шелепова, система работает на любом компьютере и при внештатной ситуации указывает конкретное место ее возникновения и мгновенно подает сигнал оповещения всем экстренным службам, одновременно отправляя смс-сообщения об угрозе по заданному списку номеров. Кроме того, система ведет учет аварийных ситуаций с указанием причин их возникновения. Самая простая подобная система для обеспечения безопасности в школе стоит от 1 до 3 млн рублей.

"Если бы такая система была установлена в кемеровском ТЦ, то тогда возможность человеческого фактора была бы исключена, а также было бы сразу понятно, где конкретно находится источник возгорания", - сказал присутствующий на пресс-конференции начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Установка "умной" системы по контролю безопасности в одной из школ была заказана по итогам II Международного форума-выставки "Городские технологии", проходившем в Новосибирске в 2017 году. Проект реализован департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства совместно с департаментом образования мэрии Новосибирска.

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