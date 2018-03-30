Экспертный совет ФРП одобрил омский проект модернизации производства комбикормов

ОМСК, 30 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление омскому "Сибирскому комбинату хлебопродуктов" льготного займа в размере 14,3 млн рублей на проект модернизации производства комбикормов, сообщил в пятницу ТАСС директор комбината Илья Баринов.

"В нашей структуре есть комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час. Мы обновляем морально и физически устаревшее оборудование на современное, более энергоэффективное, мощностью 20 тонн в час. Общая стоимость проекта составляет 55 млн рублей, из которых 14,3 млн рублей предоставит ФРП под 1% на 4 года. Остальное - за счет лизинговой компании и наши собственные средства", - сказал Баринов.

По его словам, реализация проекта позволит перерабатывать больше сырья, в том числе пшеницы и ячменя. "У нас уже есть определенный рынок сбыта, наши покупатели находятся не только в Омской области, но и за ее пределами. Сейчас мы пытаемся наладить [связи] с Монгольской Народной Республикой, надеюсь, в мае сможем уже отгрузить первую партию", - сообщил директор предприятия.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов подчеркнул важность одобрения ФРП этого проекта. "Важно, что фонд одобрил проект от аграриев, что фонд готов нас кредитовать. Мы давно говорим о развитии мощностей, так как у нас большие урожаи зерна, которые надо перерабатывать и получать добавленную стоимость", - сказал ТАСС Чекусов.

"Сибирский комбинат хлебопродуктов" является одним из крупнейших перерабатывающих предприятий в Сибири. В его состав входят мукомольный завод мощностью 250 тонн зерна в сутки, элеватор общей емкостью более 100 тыс. тонн и комбикормовый завод. Предприятие намерено дальше расширять производство и планирует запуск в ближайшее время крупяного цеха.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 миллионов гектаров, из которых около 2,1 миллиона гектаров отводится под зерновые. Из собранного в 2017 году в Омской области урожая зерна в 3,4 млн тонн почти 90% - продовольственного класса. Регион из собранного урожая потребляет около 1,9 млн тонн зерна, остальной объем должен быть экспортирован.