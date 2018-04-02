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В Новосибирской области зафиксирован первый случай смерти от гриппа

Сибирь
2 апреля, 15:13 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, апреля. /ТАСС

По словам заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксеновой, это связано с поздним обращением непривитого пациента

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НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Житель Новосибирска 1958 года рождения умер от вируса гриппа А/H1N1 (штамм вируса, известный под общим названием "вирус свиного гриппа") из-за позднего обращения за медицинской помощью. Это первый зафиксированный случай смерти в области от гриппа. Об этом сообщила в понедельник на аппаратном совещании правительства Новосибирской области заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

"Лечебно-диагностические мероприятия были проведены в полном объеме, однако такой неблагоприятный исход связан с поздним обращением пациента (на шестые сутки от начала заболевания) за помощью и отсутствием вакцинации", - сказала Елена Аксенова.

Аксенова также отметила, что в области по-прежнему увеличивается количество случаев заболеваний ОРВИ и гриппа. Ранее управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщало, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в области более, чем на 20%.

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