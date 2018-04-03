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Разработки технопарка "Газпром нефти" повысят эффективность промышленности

Сибирь
3 апреля, 18:15 UTC+3 ОМСК ОМСК 3, апреля. /ТАСС

В компании также отметили, что разработки являются универсальными и могут применяться в любых отраслях

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ОМСК, 3 апреля. /ТАСС/. Уникальные цифровые технологии, которые разрабатываются Технопарком промышленной автоматизации компании "Газпром нефть", направленные на повышение производственной эффективности и безопасности, активно внедряют на Омском нефтеперерабатывающем заводе, заявил в понедельник журналистам генеральный директор предприятия Олег Белявский в ходе совещания по цифровизации экономики Омской области, которое провел врио губернатора региона Александр Бурков.

"Наша программа модернизации основана именно на цифровой технологии. Те программные продукты, которые [разрабатываются и] проходят здесь тестирование, внедряются потом на наших предприятиях. Этим мы помогаем нашим людям принимать правильные решения за счет использования цифровых технологий, разгружать операторов, которые отслеживают порядка 15-17 тыс. параметров на установках, чтобы минимизировать возможность ошибки", - сообщил Белявский.

В тоже время разработки технопарка являются универсальными и могут применяться в любых отраслях, отмечает генеральный директор компании - оператора технопарка "Автоматика-Сервис" Рустем Муфтеев. "Технопарк играет роль связывающего звена между инновационным сообществом и промышленностью в целом и помогает развивать технологические отрасли в России и особенно в Омске", - подчеркнул Муфтеев.

Бурков рассказал, что перед региональным министерством экономики поставлена задача разработки концепции цифровой экономики.

"Технопарк работает с 2015 года, у него есть опыт работы в этой сфере. Именно поэтому здесь сегодня собрались представители ряда крупных предприятий региона, вузов и региональных властей, чтобы обсудить предложенную концепцию", - отметил Бурков.

Он считает, что научные центры подобного уровня создают условия для работы талантливых молодых инженеров и развивают цифровой потенциал региона.

"В Омской области сосредоточены десятки вузов и научно-исследовательских институтов, которые в координации с ведущими промышленными предприятиями должны стать источником роста в формировании принципов цифровой экономики. Мы видим, что "Газпром нефть" уже ведет эту работу, выступая одним из ключевых лидеров в реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - заявил врио губернатора.

О технопарке

Технопарк - уникальная площадка "Газпром нефти" по разработке и тестированию цифровых решений в области импортозамещающего программного обеспечения и оборудования для промышленной автоматизации.

На сегодняшний день технопарк не имеет аналогов за Уралом по масштабам деятельности. Реализованные проекты универсальны и могут применяться в многих отраслях, поскольку направлены на рост эффективности производства, промышленной и экологической безопасности.

Среди разработок компании - цифровая система арктической логистики, созданная для оптимизации движения Северного флота при перевозке нефти, и проект "Цифровой двойник", который позволяет прогнозировать поведение промышленных установок для улучшения их эффективности.

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