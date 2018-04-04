Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Пронькин заявил о своем увольнении

Сибирь
4 апреля, 11:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, апреля. /ТАСС

В пресс-службе правительства региона эту информацию пока не подтвердили

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин

© Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин заявил, что ушел в отпуск с последующим увольнением.

Пронькин возглавлял региональный Минсельхоз с 2015 года, на этот пост его назначил бывший губернатор Владимир Городецкий.

"Да, я ушел в отпуск с последующим уходом в отставку. Это чисто мое решение. Кто может прийти на мое место, не знаю, это прерогатива врио губернатора, пусть он решает", - сказал Пронькин ТАСС, отметив, что пока не решил, чем займется после того, как покинет правительство региона.

В пресс-службе правительства региона информацию об отставке Пронькина пока не подтвердили.

Василий Пронькин стал главой регионального министерства сельского хозяйства при прежнем губернаторе, Владимире Городецком. Сам Городецкий ушел в отставку с поста губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года, врио главы региона был назначен Андрей Травников. За это время своих постов в правительстве области лишились в том числе заместители губернатора Александр Титков и Юрий Прощалыкин, министр строительства Сергей Боярский, министр ЖКХ Евгений Ким.

Василий Пронькин родился в 1957 году. Закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по квалификации инженер-механик, в разные годы работал помощником бригадира, мастером-наладчиком, главным инженером в различных сельхозпредприятиях региона. Был председателем колхоза им. Жданова в Карасукском районе Новосибирской области, работал заместителем главы администрации этого района, затем возглавлял Баганский район. В 2014 году перешел на работу в администрацию Новосибирской области, был заместителем губернатора. Министром сельского хозяйства был назначен в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
2
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
3
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
4
Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс.
5
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
6
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
7
Полковник МВД Захарченко не пошел на сделку со следствием
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости