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Начальника ветеринарной станции в Забайкалье заподозрили в нарушениях при вспышке ящура

Сибирь
4 апреля, 11:33 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По данным следствия, подозреваемый решил скрыть заболевание в одном из подсобных хозяйств и не организовал изоляцию больных животных и проведение других мероприятий

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ЧИТА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника Борзинской станции по борьбе с болезнями животных в Забайкальском крае Олега Фалилеева. Его подозревают в нарушениях ветеринарных правил, которые привели к распространению ящура, сообщил в среду корреспонденту  ТАСС пресс-секретарь регионального Следственного управления СК РФ Егор Марков.

"По данным следствия, в январе 2018 года подозреваемый получил извещение о заболевании ящуром скота в одном из подсобных хозяйств Борзинского района. Решив скрыть заболевание, он не организовал изоляцию больных животных и проведение других ветеринарно-санитарных и карантинных мероприятий, не принял меры по выявлению источника вирусного заболевания и пути его распространения. В результате в феврале 2018 года болезнь распространилась на территорию нескольких сельских поселений района, признаки ящура выявили у 670 голов крупного рогатого скота", - сказал Марков.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по ч. 1 ст. 249 УК РФ ("Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия"). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

В последние годы в Забайкалье неоднократно фиксировались очаги ящура. Эксперты считают, что вирус попадает в регион с территории соседнего Китая. В начале этого года заболевших ящуром животных обнаружили на животноводческой стоянке в селе Чиндант Борзинского района, затем стало известно еще о 26 очагах заболевания. Ветеринары уничтожили более 200 голов крупного рогатого скота с признаками ящура.

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