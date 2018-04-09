В Кузбассе восемь детей из бассейна доставлены в больницу

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Кемеровской области проводят проверку по факту отравления, предположительно, хлором детей в бассейне города Мыски, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Мы оперативно приступили к проведению доследственной проверки по факту произошедшего, к установлению всех обстоятельств", - сказала собеседница агентства. По ее словам, состояние детей уточняется, но, по предварительным данным, состояние их нетяжелое.

Источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что информация о произошедшем поступила около 17:00 местного времени (13:00 мск)."В городе Мыски из бассейна в больницу доставили восемь детей в возрасте 7-8 лет, предварительно, диагноз "отравление хлором", - сказал собеседник агентства. По его словам, дети были на тренировке по плаванию. "Решается вопрос о госпитализации трех из них", - добавил он.

Комментарий администрации города Мыски получить не удалось, в горбольнице от комментариев отказались.