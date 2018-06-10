Крупные магистрали Новосибирска оказались под водой из-за сильного ливня

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Сильный ливень с грозой, прошедший в воскресенье в Новосибирске, затопил центральные магистрали города. На отдельных дорогах вода скрывала машины по окна, сообщили ТАСС в единой дежурно- диспетчерской службе города.

"Прошел сильный ливень, наблюдается затопление ряда участков дорог, в частности, сложная обстановка на площади Труда. Работают дорожные службы, ликвидируют последствия", - сказали в ведомстве.

На дорогах после ливня местами скопился грунт, который вынесло потоками воды на проезжую часть, а также мусор и небольшие ветки. У обочин встречаются заглохшие автомобили.

На площади Труда - одном из главных транспортных узлов левобережья Новосибирска, где в сильные ливни из-за плохой ливневой канализации и особенностей рельефа скапливается вода, работают дорожные службы. Они откачивают воду. На нескольких въездах на площадь наблюдаются пробки.

Очевидцы в социальных сетях публикуют видеозаписи потоков воды на центральных улицах города - Красном проспекте и Ипподромской магистрали.

Ливень для многих горожан стал неожиданностью. Он сменил жаркую, солнечную погоду, которая установилась в городе во второй половине дня. Оказавшиеся под дождем без зонтов горожане прятались в метро и ближайших кафе.