В Омске горит магазин "Магнит"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в продуктовом магазине "Магнит" в Омске, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

"Площадь возгорания составляет 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет.

По данным источника, пожарные эвакуировали из магазина 40 человек.

"Сотрудники МЧС ликвидируют пожар, возникший в магазине, находящемся в пристройке к пятиэтажному дому на ул. Северная, д. 24. По предварительным данным, 40 человек эвакуированы", - сказал источник.

В региональном главке МЧС ТАСС сообщили, что магазин находится в пристройке к многоквартирному дому, поэтому на место была направлена усиленная группировка пожарных. "Возгорание тушат 65 человек и 16 единиц техники. Задача - не допустить перехода огня на жилой дом", - подчеркнули в ГУ МЧС.

Собеседник агентства отметил, что пожар возник на кровле магазина. Площадь возгорания - 500 кв. метров. Тушение проводится по повышенному, третьему, номеру сложности.

Как добавили в МЧС, улица, где находится магазин, перекрыта.