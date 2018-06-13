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В Омске горит магазин "Магнит"

Сибирь
13 июня, 9:58 дата обновления: 13 июня, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Площадь возгорания составляет 500 кв. м, из магазина эвакуировали 40 человек

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в продуктовом магазине "Магнит" в Омске, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

"Площадь возгорания составляет 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет.

По данным источника, пожарные эвакуировали из магазина 40 человек.

"Сотрудники МЧС ликвидируют пожар, возникший в магазине, находящемся в пристройке к пятиэтажному дому на ул. Северная, д. 24. По предварительным данным, 40 человек эвакуированы", - сказал источник.

В региональном главке МЧС ТАСС сообщили, что магазин находится в пристройке к многоквартирному дому, поэтому на место была направлена усиленная группировка пожарных. "Возгорание тушат 65 человек и 16 единиц техники. Задача - не допустить перехода огня на жилой дом", - подчеркнули в ГУ МЧС.

Собеседник агентства отметил, что пожар возник на кровле магазина. Площадь возгорания - 500 кв. метров. Тушение проводится по повышенному, третьему, номеру сложности.

Как добавили в МЧС, улица, где находится магазин, перекрыта.

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