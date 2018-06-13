Выборы городского совета Красноярска назначены на 9 сентября

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Выборы городского совета Красноярска нового созыва назначены на 9 сентября 2018 года. Решение принято в среду на сессии горсовета, передает корреспондент ТАСС.

"Двадцать четыре голоса "за", - сказала спикер горсовета Татьяна Казанова, подводя итоги голосования. Всего в сессии приняли участие 24 депутата.

Выборы в Горсовет Красноярска проходят по смешанной системе. 18 депутатов избирается по партийным спискам, еще 18 - по одномандатным избирательным округам. Действующие депутаты были избраны в 2013 году.