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Выборы городского совета Красноярска назначены на 9 сентября

Сибирь
13 июня, 12:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, июня. /ТАСС

Депутатов Горсовета выбирают по смешанной системе, 18 - по партийным спискам, еще 18 - по одномандатным избирательным округам

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КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Выборы городского совета Красноярска нового созыва назначены на 9 сентября 2018 года. Решение принято в среду на сессии горсовета, передает корреспондент ТАСС.

"Двадцать четыре голоса "за", - сказала спикер горсовета Татьяна Казанова, подводя итоги голосования. Всего в сессии приняли участие 24 депутата.

Выборы в Горсовет Красноярска проходят по смешанной системе. 18 депутатов избирается по партийным спискам, еще 18 - по одномандатным избирательным округам. Действующие депутаты были избраны в 2013 году.

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