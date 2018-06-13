Суд признал омского судью, покончившего жизнь самоубийством, виновным в получении взятки

ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Омский областной суд г. Омска признал федерального судью Сергея Москаленко, покончившего жизнь самоубийством в январе прошлого года, виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

"Омский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего судьи Куйбышевского районного суда г. Омска. Органами предварительного расследования он обвинялся в совершении преступления "Получение взятки в особо крупном размере". На основании представленных стороной обвинения доказательств суд вынес обвинительный вердикт без назначения наказания. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело прекращено", - уточнил Павленко.

Представитель прокуратуры не уточнил фамилию судьи, но в списке дел на сайте Омского областного суда, назначенных к слушанию на 13 июня, указывается, что рассматривалось дело Сергея Москаленко.

Дела Москаленко и Берга

Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко рассматривал с 2010 года по 2015 год уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании "Омстрой-2001" Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей у более чем 440 дольщиков, невыплате зарплаты 373 работникам предприятия и в ряде других преступлений. Суд установил, что судья за взятку более чем в 6 млн рублей должен был вернуть уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд - вынести оправдательный приговор.

В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. В ноябре того же года неизвестный несколько раз ударил Москаленко ножом, после чего судья три недели провел в больнице. В декабре 2015 года квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя СК Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, после чего Москаленко был освобожден от занимаемой должности.

Дело в отношении Москаленко было возбуждено в июле 2016 года. В начале декабря ему было предъявлено обвинение в получении взятки от Берга.

В январе 2017 года Москаленко покончил жизнь самоубийством, предсмертной записки обнаружено не было. Источник агентства сообщил, что накануне гибели судья получил уведомление о рассмотрении 17 января коллегией судей вопроса об избрании для него меры пресечения в виде ареста и признании обвиняемым по делу об убийстве Берга.

Павленко отметил, что уголовное преследование Москаленко не было прекращено в связи с его смертью, так как его родственники не дали согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Поэтому судебное разбирательство было проведено в общем порядке.