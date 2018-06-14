Увеличение числа резидентов до пяти ожидается в кузбасском моногороде Юрге к концу 2018 г.

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Увеличение числа резидентов на территории моногорода Юрги Кемеровской области, где работают три крупных компании, до конца 2018 года ожидается до пяти, рассказал ТАСС глава города Сергей Попов во время федерального семинара "Академия развития моногородов", который в четверг открылся в Новосибирске.

"Земли у нас достаточно, чтобы открывать производство, есть электроэнергетика, есть коммуникации. <…> Мы призываем инвесторов со всех регионов, у нас есть сейчас москвичи, у нас есть новосибирцы, кемеровчане, сейчас планируют зайти еще кемеровчане в очередной раз, я надеюсь, что до конца года у нас пять резидентов будет", - сказал Попов.

Статус территории опережающего развития (ТОР) Юрга получила летом 2016 года. Администрация поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, которому статус ТОР был присвоен этой весной, также планирует привлечь дополнительных резидентов. Как пояснил ТАСС глава поселка Яков Ландайс, сделать они это хотят, в том числе, за счет развития коммуникаций для своего основного инвестора - группы компаний "Обувь России", которая входит в число крупнейших операторов российского обувного рынка и в октябре планирует начать строительство новой фабрики на территории Линева.

"Мы сегодня делаем все, чтобы он [инвестор - компания "Обувь России"] все-таки зашел, это наша главная задача. Мы до сентября должны подвести все коммуникации, по его планам, в октябре он начинает строительство, если получится, то, может, и раньше. Сейчас готовится весь необходимый пакет документов, мы занимаемся конкретной работой: разрабатывается проектно-сметная документация на подводку тепла, воды, стоков и электричества, я думаю, дней через 10 мы должны объявить аукцион и потом начнем строить", - уточнил собеседник агентства.

В семинаре "Академии развития моногородов", инициированном Фондом развития моногородов по заказу Минэкономразвития России, принимают участие около 150 представителей из 66 моногородов десяти субъектов Сибирского федерального округа. Такие образовательные мероприятия для управленцев проходят с мая по июнь в Екатеринбурге, Набережных Челнах, Новосибирске, Хабаровске и Москве. На семинарах-конференциях, кроме докладов экспертов, проходят дискуссии, воркшопы, индивидуальные консультации и деловые игры.