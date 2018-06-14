Справороссы выдвинули вице-спикера парламента Новосибирской области на пост главы региона

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Новосибирское отделение партии "Справедливая Россия" в четверг выдвинуло кандидатуру вице-спикера Законодательного собрания региона и главу фракции партии в заксобрании Анатолия Кубанова для участия в выборах губернатора Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Справедливая Россия" стала второй партией, выдвинувшей своего кандидата на выборы. Ранее документы в избирком подал выдвинутый "Народным альянсом" Георгий Михайлов.

"В избирательную комиссию Новосибирской области представлены документы о выдвижении Кубанова А. А.", - сказали в пресс-службе избиркома. Кандидатуру Кубанова несколькими часами ранее утвердили члены партийной конференции.

Кубанов в 2014 году уже участвовал в выборах губернатора Новосибирской области. Он набрал 13,49% голосов и стал третьим после победившего Владимира Городецкого и депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Савельева.

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды. Его кандидатура для участия в выборах в четверг была утверждена на партийной конференции.

Законодательное собрание региона 8 июня назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября 2018 года.