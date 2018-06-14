Суд запретил производство бутилированной воды на Байкале для экспорта в Китай

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Суд запретил ООО "Озеро Байкал-Лун Чуан" производство бутилированной воды в городе Байкальск, поставляемой на экспорт в Китай, сообщила в четверг пресс-служба областного суда.

С исковым заявлением в суд обратилась Западно-Байкальская межрайонная прокуратура, выявившая нарушения на производстве в части контроля за качеством воды.

"Решением суда ООО "Озеро Байкал-Лун Чуан" запрещено осуществление деятельности по производству бутилированной питьевой воды до обеспечения осуществления производственного контроля за качеством воды водоисточника согласно требованиями СанПиН", - говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, работающая на экспорт компания ведет розлив воды на промплощадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината по договору с БЦБК. Забор воды идет непосредственно из озера, при этом контроль за качеством забираемой воды в близи крупного промобъекта не ведется.

В пресс-службе отмечают, что решение о приостановке производства было вынесено Слюдянским районным судом, с его решение ответчик не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Иркутский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.