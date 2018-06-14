Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд запретил производство бутилированной воды на Байкале для экспорта в Китай

Сибирь
14 июня, 14:29 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 14, июня. /ТАСС

Согласно материалам суда, компания разливает воду на промплощадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, при этом контроль за ее качеством не ведется

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Суд запретил ООО "Озеро Байкал-Лун Чуан" производство бутилированной воды в городе Байкальск, поставляемой на экспорт в Китай, сообщила в четверг пресс-служба областного суда.

С исковым заявлением в суд обратилась Западно-Байкальская межрайонная прокуратура, выявившая нарушения на производстве в части контроля за качеством воды.

"Решением суда ООО "Озеро Байкал-Лун Чуан" запрещено осуществление деятельности по производству бутилированной питьевой воды до обеспечения осуществления производственного контроля за качеством воды водоисточника согласно требованиями СанПиН", - говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, работающая на экспорт компания ведет розлив воды на промплощадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината по договору с БЦБК. Забор воды идет непосредственно из озера, при этом контроль за качеством забираемой воды в близи крупного промобъекта не ведется.

В пресс-службе отмечают, что решение о приостановке производства было вынесено Слюдянским районным судом, с его решение ответчик не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Иркутский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
5
Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии
6
Пенсионный возраст в России. Досье
7
Украина открывает восемь визовых центров в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости