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В Омской области мунципалитеты будут участвовать в разработке стратегии региона

Сибирь
14 июня, 14:33 UTC+3 ОМСК ОМСК 14, июня. /ТАСС

По словам врио главы области Александра Буркова, представители районов должны войти в стратегический совет, который будет разрабатывать региональные программы для их включения в национальные проекты

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ОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Главы районов Омской области будут участвовать в разработке стратегии социально-экономического развития региона, а также в подготовке предложений по реализации майского указа президента РФ. Координацию этой работы планируется возложить на стратегический совет при губернаторе, сообщил в четверг журналистам врио главы Омской области Александр Бурков.

"Стратегия социально-экономического развития Омской области должна формироваться снизу. Нужно, чтобы главы районов предложили стратегию развития своей территории, а потом [надо] все это обобщать и делать стратегическое планирование для субъекта в целом", - сказал он в кулуарах регионального форума "Моя малая Родина".

По словам Буркова, представители районов также должны войти в стратегический совет, который, учитывая предложения муниципалитетов, будет разрабатывать региональные программы для их включения в национальные проекты. Также совет будет контролировать их реализацию. "Если мы хотим получить от федерального центра средства по максимуму, то у нас раньше других должны быть готовы проекты с качественным финансово-экономическим обоснованием", - отметил он.

Бурков добавил, что сейчас Омская область принимает участие лишь в 12 из 44 федеральных целевых программ.

О майском указе

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года. Он предписывает правительству принять ряд мер для осуществления "прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" России.

Важнейшими целями майского указа являются обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ, повышение продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов и пенсий граждан, а также снижение вдвое уровня бедности. Также кабмин должен добиться улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, полуторакратного увеличения числа организаций, осуществляющих технологические инновации, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

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