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В Чите восстановили газоснабжение большинства отключенных в мае домов

Сибирь
15 июня, 8:54 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Около 10 тыс. жителей двух десятков домов оставались без газоснабжения из-за перебоев в поставке сжиженных углеводородных газов

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ЧИТА, 15 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Специалисты восстановили газоснабжение 14 из 23 жилых домов, которые в конце мая остались без газа в Чите. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщили в министерстве территориального развития Забайкальского края.

"Процесс идет по графику. К утру пятницы было восстановлено газоснабжение 14 домов, сегодня планируется подключить еще четыре дома. Завершение работ намечено на субботу", - сказали в министерстве.

Цистерны с газом постоянно поступают в Читу. "Сейчас специалисты разгружают две цистерны, еще восемь находятся в пути. Этого должно хватить до конца июля", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в конце мая около 10 тыс. жителей двух десятков домов в Чите остались без газоснабжения из-за перебоев в поставке сжиженных углеводородных газов (СУГ). По информации пресс-службы Минтерразвития, в 2016 году из-за низкой цены на коммерческом рынке СУГ компания "Читаоблгаз" при заключении договоров на его поставку с гарантированным объемом по регулируемой цене не исполнила свои обязательства по выборке объемов газа. Из-за этого заводы-производители компаний "Сибур" и "Новатэк" отказывались заключать новые договоры, и с 2017 года в Забайкалье начали возникать перебои в обеспечении потребителей газом.

В начале июня власти Забайкалья обратились за помощью к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко, который поставил ситуацию на особый контроль Минэнерго России. Для решения проблемы Минэнерго РФ провело переговоры с представителями краевой администрации, а также компаниями "Читаоблгаз", "Новатэк" и "Сибур".

По данным регионального министерства, всего на балансе "Читаоблгаза" находятся 524 газифицированных дома в Чите с населением свыше 78 тыс. человек.

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