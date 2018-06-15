Сбербанк вдвое увеличил объем кредитования ипотеки в Сибири в начале 2018 года

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Сибирский банк Сбербанка увеличил объем выдачи ипотечных кредитов за первые четыре месяца 2018 года на 96%, сообщила в пятницу журналистам территориальный руководитель направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Мария Ромчанова.

"За 4 месяца 2017 года объем выдачи по Сибирскому банку (Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская и Новосибирская области, Красноярский край, Тува, Хакасия, Томская область - прим. ТАСС) составил порядка 19 млрд рублей. За аналогичный период в 2018 году цифра приблизилась к 37 млрд рублей - это 196%, практически в 2 раза мы увеличили объем выдачи", - сказала Ромчанова.

Она добавила, что рост для рынка первичного жилья составил 50%, для вторичного объем вырос на 115%.

Ранее сообщалось, что с 9 июня Сбербанк снизил минимальную ставку по ипотечным кредитам до 9,4% годовых для всех клиентов и до 9,1% для держателей зарплатных карт банка.